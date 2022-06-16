Набиуллина допустила использование криптовалют в международных расчетах

Центробанк допускает использование криптовалют в международных расчетах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам председателя ЦБ, регулятор считает, что криптовалюта не должна использоваться в качестве средства расчета в пределах страны.

«Что касается использования в международных расчетах, если это не проникает в российскую финансовую систему, то это возможно», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФКриптовалютаЭльвира Набиуллина
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