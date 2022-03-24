Мишустин подписал документ об освобождении IT-компаний от проверок на три года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года, сообщает ТАСС.
По его словам, российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок по инициативе Владимира Путина.
При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.
Ранее россияне назвали сферу IT, медицину и фармацию наиболее перспективными сферами для трудоустройства. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса Зарплата.ру.
При этом респонденты также выделили энергетику и добычу сырья как более надежные сферы трудоустройства.
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