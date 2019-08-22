Рекордный долг россиян по ипотеке назвали несущественным

«Все в мире относительно. Если сравнивать уровень ипотечного кредитования развитых стран, например, европейских, и России, то он существенно ниже. С другой стороны, в последние два года это был самый бурно развивающийся вид кредитования. Темпы достигали 10-15 процентов и более. Поэтому получилась такая достаточно весомая сумма. В принципе, банки считают ипотечные кредиты самыми безопасными, поскольку они обеспечены реальной недвижимостью. И если нет там какого-то обвального падения цен на жилье – кредит с высокой степенью гарантирован. Тем более, что большинство банков дают ипотечный кредит с первым взносом – от 10 до 20 процентов. Поэтому некоторый запас прочности у них есть. Страхи, которые обычно связывают с бурным ростом потребительского кредитования, к ипотечному относится в меньшей степени», - сказал он.

Также собеседник НСН отметил, что малограмотные в финансовом плане люди ипотечные кредиты, как правило, не берут.

«Обычно малограмотные люди ипотеку не берут, в отличие от кредита на покупку холодильника. Ипотечные кредиты – долгосрочные. Минимум на десять лет, а при хорошем раскладе на 15 и 20 лет. Естественно, по мере развития ипотечного кредитования эта сумма накапливается и увеличивается, ничего в этом противоестественного и странного нет», - добавил Нечаев.

Ранее Андрей Нечаев в интервью НСН рассказал, почему низкие зарплаты россиян чреваты ростом протестной активности.

