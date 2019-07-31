Ипотечные каникулы назвали «позитивной полумерой»

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая. Теперь россияне смогут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Однако общая сумма по процентам возрастет.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что так называемая реструктуризация долга выгодна скорее банкам, чем заемщикам. По его словам, при проводимой социально-экономической политике люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в короткие сроки с ней справиться не могут.

«Это вещи правильные и позитивные, но это полумеры. Строго говоря, это мера в интересах не столько граждан России, сколько банков. Потому что молчаливо предполагается, что трудная ситуация носит временный характер. Условно говоря, я заболел, работать не могу, сейчас я через короткое время выздоровею и тогда я смогу продолжить платить. Это то, что в бизнесе называется реструктуризация долга, когда растягиваются сроки погашения, и при этом увеличивается общая сумма, которую человек должен платить. Реструктуризация долга соответствует интересам и заемщика, и кредитора. Это некоторый баланс, и это решение следует приветствовать. Но российское правительство и Банк России проводят социально-кономическую политику, которая создает искусственный денежный голод и не позволяет российской экономике развиваться, хотя она захлебывается от денег. Из-за этого ухудшение положения основной массы заемщиков носит не временный, а постоянный характер. Как Россия в 2012 году присоединилась к ВТО на кабальных колониальных условиях, с того времени у нас экономическая конъюнктура и сыпется. И хотя статистика Росстата это отрицает, падение реальных доходов идет не с 2015, а с 2012 года», - рассказал он.

Согласно новому закону, паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Закон также касается тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев. При этом рассчитывать на ипотечные каникулы смогут те россияне, чей кредит не превышает 15 миллионов рублей.