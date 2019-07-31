Ипотечные каникулы назвали «позитивной полумерой»
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, что ухудшение финансового положения россиян носит не временный, а постоянный характер.
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая. Теперь россияне смогут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Однако общая сумма по процентам возрастет.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что так называемая реструктуризация долга выгодна скорее банкам, чем заемщикам. По его словам, при проводимой социально-экономической политике люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в короткие сроки с ней справиться не могут.
«Это вещи правильные и позитивные, но это полумеры. Строго говоря, это мера в интересах не столько граждан России, сколько банков. Потому что молчаливо предполагается, что трудная ситуация носит временный характер. Условно говоря, я заболел, работать не могу, сейчас я через короткое время выздоровею и тогда я смогу продолжить платить. Это то, что в бизнесе называется реструктуризация долга, когда растягиваются сроки погашения, и при этом увеличивается общая сумма, которую человек должен платить. Реструктуризация долга соответствует интересам и заемщика, и кредитора. Это некоторый баланс, и это решение следует приветствовать. Но российское правительство и Банк России проводят социально-кономическую политику, которая создает искусственный денежный голод и не позволяет российской экономике развиваться, хотя она захлебывается от денег. Из-за этого ухудшение положения основной массы заемщиков носит не временный, а постоянный характер. Как Россия в 2012 году присоединилась к ВТО на кабальных колониальных условиях, с того времени у нас экономическая конъюнктура и сыпется. И хотя статистика Росстата это отрицает, падение реальных доходов идет не с 2015, а с 2012 года», - рассказал он.
Согласно новому закону, паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Закон также касается тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев. При этом рассчитывать на ипотечные каникулы смогут те россияне, чей кредит не превышает 15 миллионов рублей.
Собеседник НСН согласился с предложением главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое касалось списания долгов с человека, который оказался не в состоянии его оплачивать. По словам экономиста, это станет потрясением для банковской системы, но даже в этом случае государственная поддержка банков станет не такой громадной, как при санации.
«Эта правильная и хорошая полумера, которую ввел президент, не поможет в тех ситуациях, когда люди попали в сложную жизненную ситуацию. До тех пор, пока у нас не изменится социально-экономическая политика. Закрылся завод в регионе, у людей нет денег на переезд, да и переезжать особо некуда. И все. У них не улучшится экономическая ситуация. Цены растут, а зарплаты снижаются. Пенсионерам объяснили, что денег нет. А у нас еще многие пенсионеры платят кредиты по долгам своих детей. Крайне нелюбимая мной госпожа Набиуллина говорила абсолютно правильно – если человек не может выплатить кредит по объективным обстоятельствам – нет доходов – кредит с него должен списываться. Чтобы человек не находился в кредитной кабале, чтобы он не становился рабом коллекторов или просто бандитов. Но человек, который хоть раз в жизни к этому прибег, никогда больше в своей жизни кредитов взять не сможет. Ни на что, никакого. Если он когда-нибудь захочет взять кредит, он сначала должен вернуть то, что не доплатил 15 лет назад, и может быть, с процентами. Государству придется поддерживать банковскую систему, для банков это будет потрясением, но это будет значительно меньше потрясение, чем так называемая санация банковской системы, которую применяют российские власти»,- отметил эксперт.
Михаил Делягин также заявил, что необходимо запретить микрофинансовые организации как ростовщический бизнес, который затягивает людей в квоту. «Это должно быть просто запрещено. Должно быть официально зафиксировано, что максимальный процент, который можно брать по кредитам – это условно четыре-пять ставок рефинансирования Банка России. Все остальное – это то, что заведомо вернуть нельзя», - добавил он.
В апреле социологи выяснили, что около 40% россиян начали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Ранее фиксировалась экономия граждан на лекарствах. Эксперты связывают это с падением реальных доходов населения.
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