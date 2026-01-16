У тех, кто когда-либо пользовался iPhone, новая бюджетная модель iPhone 17e не вызовет интереса. Такие покупатели скорее предпочтут предыдущие линейки или б/у аппараты, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Компания Apple продолжит линейку бюджетных смартфонов и представит iPhone 17e весной, сообщил инсайдерский источник Fixed Focus Digital. Релиз готовится на фоне слабых продаж iPhone 16e. Модель будет самым доступным новым iPhone в 17-й линейке. Одно из самых заметных обновлений - переход на OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма.

«Ключевое отличие iPhone 17e заключается в том, что он заметно дешевле других актуальных моделей iPhone. С одной стороны, это iOS, но камера, память, производительность, возможности, диагональ экрана - все максимально урезано. Очень часто потребители предпочитают предыдущие или б/у аппараты, потому что за те же деньги они оказываются более выгодными. Выбор в пользу iPhone 17e могут сделать те, кто хочет купить самый дешевый iPhone из актуальной линейки, но ничего не понимает в этих аппаратах», - рассказал Муртазин.