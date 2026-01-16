«Дорогой и бессмысленный»: iPhone 17e прочат плохие продажи в России
Почитатели iPhone не станут покупать новую бюджетную модель от Apple, если только в качестве второго или третьего смартфона, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
У тех, кто когда-либо пользовался iPhone, новая бюджетная модель iPhone 17e не вызовет интереса. Такие покупатели скорее предпочтут предыдущие линейки или б/у аппараты, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Компания Apple продолжит линейку бюджетных смартфонов и представит iPhone 17e весной, сообщил инсайдерский источник Fixed Focus Digital. Релиз готовится на фоне слабых продаж iPhone 16e. Модель будет самым доступным новым iPhone в 17-й линейке. Одно из самых заметных обновлений - переход на OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма.
«Ключевое отличие iPhone 17e заключается в том, что он заметно дешевле других актуальных моделей iPhone. С одной стороны, это iOS, но камера, память, производительность, возможности, диагональ экрана - все максимально урезано. Очень часто потребители предпочитают предыдущие или б/у аппараты, потому что за те же деньги они оказываются более выгодными. Выбор в пользу iPhone 17e могут сделать те, кто хочет купить самый дешевый iPhone из актуальной линейки, но ничего не понимает в этих аппаратах», - рассказал Муртазин.
По словам собеседника НСН, iPhone 17e в России будет стоить примерно так же, как iPhone 16е на старте продаж - от 78 тысяч рублей за базовую модель. В российских магазинах модель появится примерно через полторы-две недели после релиза. Однако, как считает Муртазин, высокого спроса на этот смартфон не будет.
«iPhone 17е специально сделали настолько урезанными, чтобы спрос в его сторону с более дорогих моделей актуальной линейки не сместился. Любой человек, кто пользовался iPhone, модели с приставкой «е» покупать не будет, если только как второй-третий телефон. Не думаю, что на него будет вообще какой-то заметный спрос. 16E в России продавался крайне плохо, а 17е будет еще хуже, потому что продажи iPhone в России в целом очень сильно просели. Конкурировать с Android-смартфонами аналогичного ценового сегмента он тоже не сможет, потому что дорогой и бессмысленный», - полагает цифровой аналитик.
