МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ

ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные поразили склады с боеприпасами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

В МО рассказали, что ВС РФ ударили по украинским объектам оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками. К тому же отмечается, что удары нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры