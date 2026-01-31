МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные поразили склады с боеприпасами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

В МО рассказали, что ВС РФ ударили по украинским объектам оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками. К тому же отмечается, что удары нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».