МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные поразили склады с боеприпасами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.
В МО рассказали, что ВС РФ ударили по украинским объектам оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками. К тому же отмечается, что удары нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
