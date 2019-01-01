Регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 млрд рублей

В Российский экологический оператор (РЭО) поступили заявки на реализацию инвестиционных проектов в области обращения с коммунальными отходами. Общая сумма составила около 100 миллиардов рублей, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов. Двадцать мы в июне определим и 80 — до конца года», — сказал Буцаев.

Ранее замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов заявил журналистам, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.