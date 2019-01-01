Регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 млрд рублей
В Российский экологический оператор (РЭО) поступили заявки на реализацию инвестиционных проектов в области обращения с коммунальными отходами. Общая сумма составила около 100 миллиардов рублей, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов. Двадцать мы в июне определим и 80 — до конца года», — сказал Буцаев.
Ранее замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов заявил журналистам, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.
«Все зависит от типа отходов, которые планируют собирать таким централизованным способом. Если речь идет о стекле или пластике, то идея не сработает. Необходимо идти по пути Германии, где созданные так называемые «зеленые точки». Ответственность за сбор сырья несет организация, как правило, некоммерческая. Это может быть АНО, которая собирает плату за бутылки себе, а затем на эти деньги организует централизованный сбор, это называется дуальная система», - пояснил эксперт отрасли.
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