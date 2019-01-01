Активисты проверили действующие и незаконные свалки в Архангельской области
В Архангельской области и республике Коми проверили действующие и незаконные свалки. Выяснилось, что только в Архангельске активистам удалось обнаружить 13 незаконных свалок. Еще девять – вдоль реки Северная Двина и ее притоков. При этом еще семь свалок имеют действующую лицензию.
Так, в Архангельске наибольший объем отходов сосредоточен на действующем легальном мусорном полигоне. За 57 лет своего существования он принял 9 млн тонн мусора и продолжает принимать по 144 тысячи тонн ежегодно. Ежедневно грузовики привозят сюда по 380 тонн мусора. И это — только твердые бытовые отходы. Промышленные предприятия имеют собственные мощности приема и переработки мусора.
Между тем, в Северодвинске легальный мусорный полигон расположен в 2 километрах от жилых домов. Он заполнен на 58%. До полного заполнения — еще 14 лет. Отмечается, что на свалке зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Кроме того, на его территории часто происходят пожары. Последний случился в ночь на 23 мая этого года, а самый крупный и затяжной – в 2017-ом.
Ранее НСН писала, что в Челябинске заработает новая схема, которая позволит избежать переполнения контейнеров с отходами. Центр коммунального сервиса создаст в городе ситуационный центр. В нем, на специальных экранах, будет отображаться информация о состоянии площадок для сбора твердых коммунальных отходов. При получении жалоб от жителей пункты размещения баков с мусором отображаются красным сигналом, как заполненные. После того, как машины вывезут их содержимое, оператор сможет поменять цвет значка на зеленый.
Добавим, что будет предусмотрено и третье цветовое решение: на карте может возникнуть желтый цвет – в случае, если мусоровоз по какой-то причине не может подобраться к контейнерам. Эта информация будет незамедлительно поступать в ситуационный центр, отмечает ФедералПресс.
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