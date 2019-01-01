Активисты проверили действующие и незаконные свалки в Архангельской области

В Архангельской области и республике Коми проверили действующие и незаконные свалки. Выяснилось, что только в Архангельске активистам удалось обнаружить 13 незаконных свалок. Еще девять – вдоль реки Северная Двина и ее притоков. При этом еще семь свалок имеют действующую лицензию.

Так, в Архангельске наибольший объем отходов сосредоточен на действующем легальном мусорном полигоне. За 57 лет своего существования он принял 9 млн тонн мусора и продолжает принимать по 144 тысячи тонн ежегодно. Ежедневно грузовики привозят сюда по 380 тонн мусора. И это — только твердые бытовые отходы. Промышленные предприятия имеют собственные мощности приема и переработки мусора.

Между тем, в Северодвинске легальный мусорный полигон расположен в 2 километрах от жилых домов. Он заполнен на 58%. До полного заполнения — еще 14 лет. Отмечается, что на свалке зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Кроме того, на его территории часто происходят пожары. Последний случился в ночь на 23 мая этого года, а самый крупный и затяжной – в 2017-ом.