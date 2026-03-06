Дмитриев опроверг слухи об уходе с поста спецпредставителя президента РФ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что информация о том, что его якобы сняли с должности спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, не соответствует действительности.

Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на СПГ из России

Отвечая на соответствующие вопросы пользователей соцсети X он назвал подобные сообщения фейками.

«Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду», - написал чиновник.

Ранее Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций с России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
