Богомолов поздравил Хабенского с назначением и.о. ректора Школы-студии МХАТ

По его словам, мощным двигателем развития образовательного учреждения станут огромный опыт Хабенского в профессии, а также его «энтузиазм, талант менеджера и педагога».

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту... Сил и терпения», - написал Богомолов в своём Telegram-канале.

Также он поздравил народного артиста РФ Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Ранее народный артист РФ Борис Щербаков назвал Хабенского и Безрукова талантливыми ребятами, которые «справятся со всеми задачами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

