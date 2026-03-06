Богомолов поздравил Хабенского с назначением и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссёр Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского с назначением на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает RT.

Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ

По его словам, мощным двигателем развития образовательного учреждения станут огромный опыт Хабенского в профессии, а также его «энтузиазм, талант менеджера и педагога».

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту... Сил и терпения», - написал Богомолов в своём Telegram-канале.

Также он поздравил народного артиста РФ Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Ранее народный артист РФ Борис Щербаков назвал Хабенского и Безрукова талантливыми ребятами, которые «справятся со всеми задачами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:КультураСергей БезруковКонстантин БогомоловКонстантин Хабенский

Горячие новости

Все новости

партнеры