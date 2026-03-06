Трамп заявил, что Рубио поедет на Кубу для заключения сделки
6 марта 202618:16
Глава Госдепартмента США Марко Рубио отправится на Кубу для заключения сделки. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В эфире CNN он отметил, что кубинские власти «спустя 50 лет» сообщили о готовности к сделке.
«Они хотят... поэтому я отправлю туда Марко. Посмотрим, что выйдет. Мы сосредоточены на этом», — заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что допускает возможность «дружественного захвата» Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России стало больше долларовых миллиардеров
- Ветеринар рассказал, как не допустить депрессию у домашней кошки
- Подороже или побольнее: От чего зависит цена на услуги стоматолога
- Трамп заявил, что Рубио поедет на Кубу для заключения сделки
- Дмитриев опроверг слухи об уходе с поста спецпредставителя президента РФ
- Чемпионат «Формула 1» могут сократить из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Крок назвал продуманными новые назначения Хабенского и Безрукова
- Российским спортсменам не выдали спонсорские смартфоны на Паралимпиаде в Италии
- «Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
- Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции