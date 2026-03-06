Трамп заявил, что Рубио поедет на Кубу для заключения сделки

Глава Госдепартмента США Марко Рубио отправится на Кубу для заключения сделки. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

В эфире CNN он отметил, что кубинские власти «спустя 50 лет» сообщили о готовности к сделке.

«Они хотят... поэтому я отправлю туда Марко. Посмотрим, что выйдет. Мы сосредоточены на этом», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность «дружественного захвата» Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КубаГосдеп СШАСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры