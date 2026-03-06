Российским спортсменам не выдали спонсорские смартфоны на Паралимпиаде в Италии
6 марта 202617:37
Российские спортсмены не получили спонсорские смартфоны, которые выдали участникам Паралимпиады-2026 в Италии. Об этом сообщает RT.
Речь идёт об устройствах Samsung. Они включены в специальные наборы подарков от партнёров международного олимпийского (МОК) и паралимпийского (МПК) комитетов.
Россию на зимних Паралимпийских играх в Италии представляют шесть спортсменов, которые разрешили выступать под национальным флагом.
Ранее спонсорские смартфоны не выдали российским атлетам, принявшим участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
