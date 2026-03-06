«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
6 марта 202617:19
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы между Россией и ОАЭ в период с 12 по 31 марта. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что выполнение пассажирских авиаперелётов из ОАЭ по ранее приобретённым билетам будет завершено 11 марта.
«Возобновление рейсов будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе», - указали в авиакомпании.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что вывоз россиян с Ближнего Востока планируется завершить до 8 марта включительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
