«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы между Россией и ОАЭ в период с 12 по 31 марта. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что выполнение пассажирских авиаперелётов из ОАЭ по ранее приобретённым билетам будет завершено 11 марта.

«Возобновление рейсов будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе», - указали в авиакомпании.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что вывоз россиян с Ближнего Востока планируется завершить до 8 марта включительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

