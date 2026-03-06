Кандидатуры Константина Хабенского и Сергея Безрукова на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ и худрука МХАТ им. Горького в условиях кадрового голода логичны и продуманы, заявил НСН директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сообщила, что возглавляющий МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а худрук Губернского театра Сергей Безруков также займет пост художественного руководителя МХАТ имени Горького.

«К этой схеме [совмещения должностей] прибегают, потому что сейчас существует огромный кадровый голод не только в отрасли культуры, но и во всех отраслях. Очевидно, что Министерство культуры вынуждено прибегать к таким решениям, потому что у кандидата должен быть управленческий опыт. О Сергее Безрукове можно смело сказать, что он может это делать. Из безликого областного театра в Кузьминках за те годы, что он возглавляет, появился достаточно узнаваемый общероссийский бренд под названием «Губернский театр». Поэтому вполне понимаю, почему было принято такое решение», - рассказал Крок.