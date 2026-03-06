Крок назвал продуманными новые назначения Хабенского и Безрукова
От кабинета Хабенского до Школы-студии минута ходьбы, а у Безрукова уже есть опыт создания Губернского театра, заявил НСН директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Кандидатуры Константина Хабенского и Сергея Безрукова на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ и худрука МХАТ им. Горького в условиях кадрового голода логичны и продуманы, заявил НСН директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сообщила, что возглавляющий МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а худрук Губернского театра Сергей Безруков также займет пост художественного руководителя МХАТ имени Горького.
«К этой схеме [совмещения должностей] прибегают, потому что сейчас существует огромный кадровый голод не только в отрасли культуры, но и во всех отраслях. Очевидно, что Министерство культуры вынуждено прибегать к таким решениям, потому что у кандидата должен быть управленческий опыт. О Сергее Безрукове можно смело сказать, что он может это делать. Из безликого областного театра в Кузьминках за те годы, что он возглавляет, появился достаточно узнаваемый общероссийский бренд под названием «Губернский театр». Поэтому вполне понимаю, почему было принято такое решение», - рассказал Крок.
Обоснованным на этот раз оказалось и решение по кандидатуре и.о. ректора Школы-студии МХАТ, которая находится практически в одном здании с Московским художественным театром, который возглавляет Константин Хабенский.
«Путь от кабинета художественного руководителя МХТ им. Чехова до кабинета ректора Школы-студии – минута. Эта связка была всегда. Многие актеры МХТ преподают в Школе-студии. Олег Табаков (худрук МХТ им. Чехова с 2000 по 2018 год – прим. НСН) поддерживал школу и финансами, и административными возможностями, связями, ресурсами. Она не может быть без МХТ», - считает Крок.
Сергей Безруков отреагировал в в своем Telegram-канале. "Благодарю за такое доверие, подробные комментарии чуть позднее", — написал актер.
В художественной среде недопустимо давать оценки и ставить друг друга на место «политическими» методами, это и произошло в случае с режиссером Константином Богомоловым, заявил ранее НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
