Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
США не намерены заключать с Ираном какую-либо сделку, приемлема только безоговорочная капитуляция. Как сообщает RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он указал, что только после капитуляции и избрания «приемлемого лидера» Вашингтон и его «храбрые союзники и партнёры» приступят к работе над тем, «чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению».
«У Ирана будет великое будущее! Сделаем Иран великим снова!» - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что желает лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
