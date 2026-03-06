Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

США не намерены заключать с Ираном какую-либо сделку, приемлема только безоговорочная капитуляция. Как сообщает RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он указал, что только после капитуляции и избрания «приемлемого лидера» Вашингтон и его «храбрые союзники и партнёры» приступят к работе над тем, «чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению».

«У Ирана будет великое будущее! Сделаем Иран великим снова!» - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что желает лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

