Чемпионат «Формула 1» могут сократить из-за ситуации на Ближнем Востоке

Речь идёт о Гран-при Бахрейна в Сахире и Гран-при Саудовской Аравии в Джидде. запланированные на 12 и 19 апреля, соответственно. По словам Доменикали, если ситуация в регионе не изменится, то они будут отменены.

«В первую очередь мы думаем о безопасности всех заинтересованных сторон... ситуация развивается, у нас ещё есть время принять решение», - сказал он.

Отмечается, что решение по этапам в Бахрейне и Саудовской Аравии руководство «Формулы 1» планирует принять не позднее 20 марта. Если данные Гран-при отменят, то календарь чемпионата сократится с 24 до 22 гонок.

Ранее британский пилот McLaren Ландо Норрис завоевал титул чемпиона «Формулы 1» 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

