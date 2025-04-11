«Разморозят, но ощипают»: Что будет со счетами россиян в Европе
Европейские банки «медленно и мучительно» вернут россиянам доступ к активам на счетах, но могут потребовать огромные комиссии за перевод средств, заявил НСН экономист Евгений Коган.
Замороженные после начала специальной военной операции активы и вклады россиян в европейских банках не исчезнут, но о процентах придется забыть. Об этом в беседе с НСН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант, Евгений Коган.
Министерство финансов Люксембурга стало куда чаще выдавать лицензии на разблокировку счетов в депозитарии Clearstream, а российский Ситибанк даже начал выплачивать своим клиентам ранее замороженные дивиденды, а также купоны и погашения по облигациям без разрешения от Euroclear, сообщает РБК. Эксперт убежден, что разморозка инвестиций — это вопрос времени, но он призвал не надеяться на выплату процентов.
«Разморозят все инвестиции со 100% вероятностью. Я убежден, что рано или поздно это случится. Вопрос только в том, на каких условиях? Никто их воровать не будет, но что будет с доходами от этих активов? Когда их разморозят? Никто не знает, вернутся ли эти активы через год, два, три или через пять лет. Их еще пощипают комиссиями. Не забывайте, западные банкиры очень любят так делать», — отметил собеседник НСН.
Коган заявил, что, хотя некоторые россияне уже вернули свои деньги, это, скорее, исключение, чем правило.
«Разблокировка не носит какого-то системного характера, чтобы немедленно всех разблокировали. К сожалению, этого пока нет. Ситуация только начинает изменяться, и это очень хорошо. Мы прекрасно понимаем, что это только начало. Слава Богу, что эти процессы запустились. Они будут медленными, мучительными, но я убежден, что они приведут к хорошим результатам. Я не могу сказать, что все произойдет быстро. Впереди нас не ждут молочные реки и кисельные берега», — подчеркнул экономист.
Единственное, что может повлиять на европейских банкиров — это состояние пострадавших. Кандидат экономических наук уверен, что богатым россиянам удастся выиграть суды, а всем остальным остается только терпеть.
«Инвесторам остается только ждать. Если у кого есть много денег, надо нанимать адвокатов, судиться, требовать выдачу лицензий на разблокировку активов. Если нет денег, надо просто ждать», — сказал Евгений Коган.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна готова обсудить с Россией замороженные активы, напоминает «Радиоточка НСН».
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