Коган заявил, что, хотя некоторые россияне уже вернули свои деньги, это, скорее, исключение, чем правило.

«Разблокировка не носит какого-то системного характера, чтобы немедленно всех разблокировали. К сожалению, этого пока нет. Ситуация только начинает изменяться, и это очень хорошо. Мы прекрасно понимаем, что это только начало. Слава Богу, что эти процессы запустились. Они будут медленными, мучительными, но я убежден, что они приведут к хорошим результатам. Я не могу сказать, что все произойдет быстро. Впереди нас не ждут молочные реки и кисельные берега», — подчеркнул экономист.

Единственное, что может повлиять на европейских банкиров — это состояние пострадавших. Кандидат экономических наук уверен, что богатым россиянам удастся выиграть суды, а всем остальным остается только терпеть.

«Инвесторам остается только ждать. Если у кого есть много денег, надо нанимать адвокатов, судиться, требовать выдачу лицензий на разблокировку активов. Если нет денег, надо просто ждать», — сказал Евгений Коган.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна готова обсудить с Россией замороженные активы, напоминает «Радиоточка НСН».

