Набиуллина: К началу года разблокировали около половины замороженных активов
9 апреля 202516:04
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме, что к началу 2025 года было разблокировано порядка 50% замороженных за рубежом активов компаний и граждан России.
Она заверила, что Центробанк взаимодействует с правительством России и Минфином и делает все возможное, чтобы разблокировать иностранные активы российских инвесторов.
Ранее Набиуллина заявила, что мировые торговые войны стали новым риском для российской экономики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru