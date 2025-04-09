Набиуллина: К началу года разблокировали около половины замороженных активов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме, что к началу 2025 года было разблокировано порядка 50% замороженных за рубежом активов компаний и граждан России.

Набиуллина: Торговые войны стали новым риском для экономики РФ

Она заверила, что Центробанк взаимодействует с правительством России и Минфином и делает все возможное, чтобы разблокировать иностранные активы российских инвесторов.

Ранее Набиуллина заявила, что мировые торговые войны стали новым риском для российской экономики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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