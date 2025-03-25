Кошта: Евросоюз не может разморозить российские активы

Евросоюз не может разморозить российские активы. Такое заявление сделал глава Евросовета Антониу Кошта.

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Выступая в Центре европейской политики в Брюсселе, он указал, что доходы от реинвестирования активов РФ являются для военных кредитов, которые Украине выдали страны ЕС и «Большой семёрки» (G7).

«ЕС должен защищать эти гарантии», - заключил Кошта.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация Евросоюзом замороженных российских активов будет расценена как «акт войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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