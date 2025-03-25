Кошта: Евросоюз не может разморозить российские активы
25 марта 202517:39
Евросоюз не может разморозить российские активы. Такое заявление сделал глава Евросовета Антониу Кошта.
Выступая в Центре европейской политики в Брюсселе, он указал, что доходы от реинвестирования активов РФ являются для военных кредитов, которые Украине выдали страны ЕС и «Большой семёрки» (G7).
«ЕС должен защищать эти гарантии», - заключил Кошта.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация Евросоюзом замороженных российских активов будет расценена как «акт войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru