Кошта: Евросоюз не может разморозить российские активы

Выступая в Центре европейской политики в Брюсселе, он указал, что доходы от реинвестирования активов РФ являются для военных кредитов, которые Украине выдали страны ЕС и «Большой семёрки» (G7).

«ЕС должен защищать эти гарантии», - заключил Кошта.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация Евросоюзом замороженных российских активов будет расценена как «акт войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».