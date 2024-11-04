СМИ: Из-за китайских автомобилей могут вырасти цены на такси

Массовый перевод таксопарка России на автомобили китайского производства приведет к дальнейшему росту цен на таксомоторные перевозки — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Максимова.

«Электроника, двигатель, КПП»: Таксисты жалуются на китайские автомобили

По его словам, нагрузка на такси выше, чем на семейные или бизнес-авто. Эксперт указал, что в настоящее время транспортные компании из экономии закупают дешевые модели взамен выбывающих автомобилей из Европы, Японии и Южной Кореи.

Ранее в Госдуме назвали способы снизить цены на такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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