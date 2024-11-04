СМИ: Из-за китайских автомобилей могут вырасти цены на такси

Массовый перевод таксопарка России на автомобили китайского производства приведет к дальнейшему росту цен на таксомоторные перевозки — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Максимова.