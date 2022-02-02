«Разгоняют инфляцию»: Экономист об огромном госдолге США

Руководитель Центра политэкономических исследований рассказал НСН, как США попали в ловушку, ориентируясь на сверхнизкие ставки и рост госдолга, и как этот скажется на мировой экономике. 

Максимальный в истории страны госдолг в США продолжит создавать мировую инфляцию, от которой будут страдать другие страны, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«США и дальше будут усиливать мировую инфляцию и собственную, от которой другие страны будут страдать. У них и так высокие цены по многим направлениям. то означает, что они сохраняют все проблемы, диспропорции своей экономики и оздоровление, о котором нам сообщают, является в значительной мере иллюзорным. Другие страны будут усиливать свои конкурентные позиции, их реальный сектор будет расти. Американцы так оживить свой реальный сектор не смогут. Социальное напряжение в обществе будет очень большим. Получится, что и сберегать невыгодно, так как ставки очень низкие, люди будут демотивированы, потому что деньги нужно куда-то тратить. Недвижимость в США потому и остается сверхвысокой и может еще вырасти, что это форма скидывания инфляционных долларов. Но это не означает новый подъем, экономический бум, чудо», - сказал экономист.

Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов, сообщает The New York Times. В качестве причины издание указывает расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.

По словам Колташова, США попали в ловушку десятилетиями проводимой политики, ориентированной на сверхнизкие ставки и рост госдолга.

Финансист рассказал, что будет с рублем в феврале

«США должны были бы провести какие-то финансовые, экономические реформы за последние 15 лет, но ничего не сделали, все поставили на сверхнизкие ставки и на рост долга и создали ловушку, выбраться из которой будет непросто. Может смениться поколение, прежде чем будет поставлен вопрос о выходе из этой ловушки. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден настоящих рецептов не предложили», - отметил руководитель Центра политэкономических исследований.

Несмотря на то, что в Вашингтоне чрезвычайно обеспокоены инфляцией, но никакого дефолта не ожидается и страна еще долго может продолжить наращивать долг.

«Благодаря 20 годам нарастания американского госдолга мы знаем, что дефолт не последует. Правительство США может очень сильно расширять долг, и если сейчас он составляет около 30 триллионов долларов, то он может составить и 40 триллионов. То есть может пройти еще 10-15 лет для нарастания долга», - считает Колташов.

Однако все это не означает, что огромный госдолг и низкие ставки не оказывает негативного влияния на экономику США.

«В США очень плохие рабочие места создаются, сохраняются очень высокие издержки в производстве, транспорте, очень дорогая недвижимость и при этом очевидно, что конкурентные позиции очень слабы при том, что кредиты дешевые. Но проблема как раз в том, что они очень давно дешевы и американские корпорации прожили более 10 лет со сверхнизкой ставкой, они набрали долги, и они обременительны, а эффективность невысокая. Правительство тоже скромно в своих расходах: оно не может взять и бросить несколько триллионов долларов, как предлагает Байден, на крупные инфраструктурные проекты. Даже если найдутся значительные деньги, то американская дороговизна их просто проглотит - выяснится, что деньги эти смехотворны с точки зрения общеэкономического эффекта», - отметил экономист.

Такой же «экономической болезни», по словам Колташова, не избежали и другие страны, которые принято считать богатыми - Германия, Франция, Англия, Япония. У них также накопился большой госдолг, а в обороте те же сверхнизкие ставки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры