«Разгоняют инфляцию»: Экономист об огромном госдолге США

«США должны были бы провести какие-то финансовые, экономические реформы за последние 15 лет, но ничего не сделали, все поставили на сверхнизкие ставки и на рост долга и создали ловушку, выбраться из которой будет непросто. Может смениться поколение, прежде чем будет поставлен вопрос о выходе из этой ловушки. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден настоящих рецептов не предложили», - отметил руководитель Центра политэкономических исследований.

Несмотря на то, что в Вашингтоне чрезвычайно обеспокоены инфляцией, но никакого дефолта не ожидается и страна еще долго может продолжить наращивать долг.

«Благодаря 20 годам нарастания американского госдолга мы знаем, что дефолт не последует. Правительство США может очень сильно расширять долг, и если сейчас он составляет около 30 триллионов долларов, то он может составить и 40 триллионов. То есть может пройти еще 10-15 лет для нарастания долга», - считает Колташов.

Однако все это не означает, что огромный госдолг и низкие ставки не оказывает негативного влияния на экономику США.

«В США очень плохие рабочие места создаются, сохраняются очень высокие издержки в производстве, транспорте, очень дорогая недвижимость и при этом очевидно, что конкурентные позиции очень слабы при том, что кредиты дешевые. Но проблема как раз в том, что они очень давно дешевы и американские корпорации прожили более 10 лет со сверхнизкой ставкой, они набрали долги, и они обременительны, а эффективность невысокая. Правительство тоже скромно в своих расходах: оно не может взять и бросить несколько триллионов долларов, как предлагает Байден, на крупные инфраструктурные проекты. Даже если найдутся значительные деньги, то американская дороговизна их просто проглотит - выяснится, что деньги эти смехотворны с точки зрения общеэкономического эффекта», - отметил экономист.

Такой же «экономической болезни», по словам Колташова, не избежали и другие страны, которые принято считать богатыми - Германия, Франция, Англия, Япония. У них также накопился большой госдолг, а в обороте те же сверхнизкие ставки.

