Москалькова: Украинские пленные просили книги, крестики и Библии

Украинские военнопленные просили предоставить им книги и крестики. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом проводит взаимные посещения пленных и следит за условиями их содержания. Если военным нужна медицинская помощь, уполномоченные стараются обратить внимание на эту ситуацию и помочь.

«Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И... из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики», - поделилась Москалькова.

По словам омбудсмена, России важно, чтобы пленных РФ на Украине посещал и Международный Комитет Красного Креста (МККК), предоставляя им возможность получать письма от близких. В последний обмен Москалькова получила большое количество посланий от украинских родственников для пленных, также российская сторона передает письма для своих военнопленных.

Межд тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает работу по обмену с Украиной пленными и ранеными, а также передачу тел погибших военнослужащих.

