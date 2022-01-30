Финансист рассказал, что будет с рублем в феврале

По его словам, доллар укрепился по отношении к рублю на семь процентов, так как выросла напряженность на геополитической арене. Также «огня на валютном рынке» добавили заявления о новых ограничительных мерах против России. «Это и привело к ослаблению рубля», — заявил эксперт.

Он считает, что в феврале геополитическая напряженность должна ослабнуть, Центробанк России поднимет ключевую ставку, что окажет поддержку рублю, который будет находиться в диапазоне 74-76 за доллар.

Курс рубля может вернуться в диапазон 72-76 за доллар к концу зимы, считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

