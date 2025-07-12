Экс-аналитик ЦРУ заявил, что у Трампа начались возрастные изменения психики

Возрастные изменения психики начались у президента США Дональда Трампа, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging freedom.

По словам Джонсона, у политика «что-то не так с ментальным аспектом».

«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении... 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — сказал эксперт.

Экс-аналитик считает, что когнитивные функции главы государства ухудшаются, и Трамп не в состоянии заниматься серьезными международными делами. По словам Джонсона, президент «играет в игры» с оружием и конфликтом на Украине, а Россия «над ним смеется».

Ранее Трампа заподозрили в деменции после неловкого ответа на вопрос во время пресс-конференции.

