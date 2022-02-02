Госдолг США впервые преодолел отметку в $30 трлн

Государственный долг США впервые превысил отметку в $30 трлн, сообщает RT со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

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Ведомство опубликовало доклад. В документе в графе «общий государственный долг» значится сумма в $30,012 трлн.

Это рекордный уровень американского госдолга за все время его существования.

Ранее глава государства Джо Байден сообщил, что гипотетический дефолт США, который мог быть объявлен, если Конгресс не одобрил бы увеличение максимального значения государственного долга, грозил поставить под вопрос статус доллара в качестве мировой резервной валюты.

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