Россияне не обращались в консульство в связи с наводнением в Техасе
Граждане России не обращались к дипломатам на фоне наводнения в штате Техас в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», - рассказали агентству в посольстве РФ в Вашингтоне.
В свою очередь, генконсульство РФ в Хьюстоне указало, что российские граждане не обращались за помощью.
Ранее в Техасе произошло наводнение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что уровень воды в одной из рек увеличился почти на 10 метров за 45 минут и застал жителей прибрежных районов врасплох. В результате погибли 119 человек, более 170 пропали без вести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru