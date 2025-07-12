Россияне не обращались в консульство в связи с наводнением в Техасе

Граждане России не обращались к дипломатам на фоне наводнения в штате Техас в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», - рассказали агентству в посольстве РФ в Вашингтоне.

В свою очередь, генконсульство РФ в Хьюстоне указало, что российские граждане не обращались за помощью.

Ранее в Техасе произошло наводнение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что уровень воды в одной из рек увеличился почти на 10 метров за 45 минут и застал жителей прибрежных районов врасплох. В результате погибли 119 человек, более 170 пропали без вести.

