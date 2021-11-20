Захарова отметила положительные перемены в отношениях России и США

«Да, у нас остается глобальный визовый вопрос... остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример. Предлагаю смотреть и видеть картину объективно», — цитирует ее Газета.ru.

В этом смысле Захарова назвала в качестве примера проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Он был принят Генассамблеей ООН 3 ноября.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, еще пару месяцев назад вряд ли кто-то бы поверил, что Россия и США представят мировому сообществу подобный программный документ, подготовленный совместными усилиями.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» страны на Украину, сообщает Axios.

