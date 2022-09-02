Расслоению конец: В России указали на выигрыш частных банков от санкций
Крупнейшие банки понесли серьезные убытки с введением санкций, а «скромные» игроки показали весомую доходность, отметил в эфире НСН финансист Гарегин Тосунян.
Из-за санкций против банковского сектора России больше всего пострадали банки-монополисты с госучастием, а небольшие банки продолжают работать и обслуживать своих клиентов по всему спектру услуг, рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в интервью РБК сообщил, что на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. Он отметил, что по итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Гарегин Тосунян указал, что санкции положили начало обратному эффекту по доходам среди банков.
«То, что сегодня вся система оказалась убыточной в целом, не означает, что убыточны все банки. Здесь сработал обратный эффект: крупнейшие банки, которые оказались под жесткими санкциями, понесли серьезные убытки. А те банки, которые не были никогда в топах, но которые более скромно вели свою деятельность и не попали под санкции, в этот период показали достаточную доходность. Но в целом система из-за перекосов оказалась убыточная. Из этого можно сделать вывод, что система несет серьезные проблемы, но, с другой стороны, она показала высокую устойчивость. В том числе благодаря тому, что сегодня диверсификация сохраняется: есть не только крупнейшие игроки, но и те, кто не был раньше столь значим, и они продолжают обслуживать своих клиентов по полному спектру услуг», - сказал Тосунян.
При этом он отметил, что убытки в 1,5 триллиона рублей за первую половину года – серьезные показатели. По словам Тосуняна, позитивные показатели по прибыли в банковском секторе России обеспечивали до санкций лишь крупнейшие банки с госучастием.
«Это серьезные показатели. До сих пор у нас система, действительно, показывала исключительно позитивные результаты. При этом позитив определялся в первую очередь рекордной прибылью и показателями ведущих банков, особенно с госучастием. Они били рекорд каждый год по прибыльности. Но это не означало, что вся банковская система была доходной. Было очень сильное расслоение среди банков: одна часть была супердоходна, другая – убыточная. В результате у нас сжималась банковская система и достигала высокой концентрации в числе топов», - указал собеседник «Радиоточки НСН».
Также президент Ассоциации российских банков подчеркнул, что происходящее в экономике еще раз подтвердило, что любая монополизация недопустима и создает дополнительные риски.
«Сегодняшняя ситуация больше связана с тем, что все те, кто был ведущими банками тогда, сейчас оказались не в лучшем положении. Санкции больше ударили как раз по монополистам, этот удар отразился на доходности их и их клиентов. Поэтому ситуация, безусловно, выявила ряд проблем, связанных с высокой концентрацией монополизации рынка. Это недопустимо во всех отношениях. Любая монополизация создает дополнительные риски», - резюмировал Тосунян.
Так, под санкции США, Евросоюза и Великобритании, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены. При этом секторальные санкции США и Евросоюза введены против Россельхозбанка и Газпромбанка. Вместе с Московским кредитным банком (МКБ) они также находятся под блокирующими ограничениями Великобритании.
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