Расслоению конец: В России указали на выигрыш частных банков от санкций

Накануне первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в интервью РБК сообщил, что на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. Он отметил, что по итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Гарегин Тосунян указал, что санкции положили начало обратному эффекту по доходам среди банков.

«То, что сегодня вся система оказалась убыточной в целом, не означает, что убыточны все банки. Здесь сработал обратный эффект: крупнейшие банки, которые оказались под жесткими санкциями, понесли серьезные убытки. А те банки, которые не были никогда в топах, но которые более скромно вели свою деятельность и не попали под санкции, в этот период показали достаточную доходность. Но в целом система из-за перекосов оказалась убыточная. Из этого можно сделать вывод, что система несет серьезные проблемы, но, с другой стороны, она показала высокую устойчивость. В том числе благодаря тому, что сегодня диверсификация сохраняется: есть не только крупнейшие игроки, но и те, кто не был раньше столь значим, и они продолжают обслуживать своих клиентов по полному спектру услуг», - сказал Тосунян.

При этом он отметил, что убытки в 1,5 триллиона рублей за первую половину года – серьезные показатели. По словам Тосуняна, позитивные показатели по прибыли в банковском секторе России обеспечивали до санкций лишь крупнейшие банки с госучастием.