«Кризисное явление»: Банки могут снизить ставки по потребительским кредитам
Россияне стали задумываться о стоимости и цели кредита, сказал НСН эксперт банковского сектора Эльман Мехтиев.
Во время кризиса люди чаще задумываются над целями кредита, его стоимости. Возможно, банки пойдут на снижение ставок, чтобы привлечь клиентов, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в июле россияне чаще отказывались от уже одобренных кредитов. В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в первом полугодии объем выданных потребкредитов составил 1,08 триллиона рублей, что почти вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2021 года. Мехтиев называет эти показатели последствиями кризиса.
«К сожалению, это явление приходит не между кризисами, а во время. Хорошо, что люди стали задумываться над целями кредита, по какой цене они его берут. Если мы хотим, чтобы экономика двигалась без сотрясений и кредитных пузырей, то нужно осознанно подходить к выдаче кредитов. Сегодня следят за тем, что берут, а также за условиями, которые предлагаются. Для банковского сектора нет ничего критического, возможно, заставит их думать над более выгодными предложениями для заемщиков. Хотя однозначно сказать, что они будут снижать ставки по кредитам, нельзя», - сказал Мехтиев.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН заявила, что москвичи и петербуржцы не могут воспользоваться кредитными каникулами, потому что сумма ипотечного кредита в столице не должна превышать 6 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге – 4 миллионов: «это просто смешно».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- Москва предлагает Лондону не создавать риски в Арктике
- В Доме правительства вернули масочный режим
- Автоматизированная система анализа запрещенного контента «Окулус» заработает в декабре
- СМИ: вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ
- Президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду
- СМИ: Зеленский желает сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
- Масочный режим вернули семь регионов России
- Путин призвал не поднимать цены на спиртное
- В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам
- Гинеколог назвал самое опасное время для беременных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru