«Кризисное явление»: Банки могут снизить ставки по потребительским кредитам

Россияне стали задумываться о стоимости и цели кредита, сказал НСН эксперт банковского сектора Эльман Мехтиев.

Во время кризиса люди чаще задумываются над целями кредита, его стоимости. Возможно, банки пойдут на снижение ставок, чтобы привлечь клиентов, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Устремится за ключевой ставкой»: Насколько подешевеет ипотека в России

Ранее стало известно, что в июле россияне чаще отказывались от уже одобренных кредитов. В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в первом полугодии объем выданных потребкредитов составил 1,08 триллиона рублей, что почти вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2021 года. Мехтиев называет эти показатели последствиями кризиса.

«К сожалению, это явление приходит не между кризисами, а во время. Хорошо, что люди стали задумываться над целями кредита, по какой цене они его берут. Если мы хотим, чтобы экономика двигалась без сотрясений и кредитных пузырей, то нужно осознанно подходить к выдаче кредитов. Сегодня следят за тем, что берут, а также за условиями, которые предлагаются. Для банковского сектора нет ничего критического, возможно, заставит их думать над более выгодными предложениями для заемщиков. Хотя однозначно сказать, что они будут снижать ставки по кредитам, нельзя», - сказал Мехтиев.

Массовую просрочку кредитов россиянами объяснили высокими ставками

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН заявила, что москвичи и петербуржцы не могут воспользоваться кредитными каникулами, потому что сумма ипотечного кредита в столице не должна превышать 6 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге – 4 миллионов: «это просто смешно».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Экономический КризисКредиты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры