«Кризисное явление»: Банки могут снизить ставки по потребительским кредитам

Ранее стало известно, что в июле россияне чаще отказывались от уже одобренных кредитов. В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в первом полугодии объем выданных потребкредитов составил 1,08 триллиона рублей, что почти вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2021 года. Мехтиев называет эти показатели последствиями кризиса.

«К сожалению, это явление приходит не между кризисами, а во время. Хорошо, что люди стали задумываться над целями кредита, по какой цене они его берут. Если мы хотим, чтобы экономика двигалась без сотрясений и кредитных пузырей, то нужно осознанно подходить к выдаче кредитов. Сегодня следят за тем, что берут, а также за условиями, которые предлагаются. Для банковского сектора нет ничего критического, возможно, заставит их думать над более выгодными предложениями для заемщиков. Хотя однозначно сказать, что они будут снижать ставки по кредитам, нельзя», - сказал Мехтиев.