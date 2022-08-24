Центробанк предложил обязать банки возвращать россиянам украденные деньги
Глава департамента информационной безопасности Центробака РФ Вадим Уваров заявил, что регулятор предложил обязать банки в течение месяца возвращать россиянам деньги, переведённые на мошеннический счёт, сообщает РИА Новости.
По его словам, если кредитная организация осуществит перевод на счёт из списка подозрительных, а клиент напишет заявление, до перевод его вынудили сделать мошенники, то на возврат денег будет отводиться 30 дней, а по трансграничным переводам — в течение 60 дней.
«Если банки обяжут возвращать деньги, то это повысит внимательность кредитных организаций», – пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Ранее педагог по технике речи, телеведущая Ксения Чернова заявила, что распознать телефонного мошенника можно по неграмотной речи, попытке надавить на собеседника и плохо поставленному голосу, сообщает RT.
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