Экономист посоветовал погасить ипотеку вкладами и инвестировать в акции
Александр Разуваев заявил НСН, что к Новому году наиболее вероятно россиян ждет снижение ставок по вкладам.
При наличии лишних денег стремление погасить ипотеку – верное решение, а вклады в дальнейшем могут стать еще более невыгодным инструментом приумножения сбережений, рассказал в беседе с НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
Россияне начали забирать деньги со вкладов, чтобы быстрее расплатиться по ипотеке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Уточняется, что за первые три месяца 2026 года на досрочное погашение жилищных кредитов направили около 380 млрд рублей — почти на 20% больше, чем год назад. Среди причин— падение доходности депозитов. Разуваев допустил, что в дальнейшем их доходность продолжит снижаться.
«Всегда должна быть какая-то наличка на всякий случай, но, если есть лишние деньги, конечно, правильно погасить ипотеку. Люди – молодцы, они хорошо считают деньги. Мы абсолютно цивилизованная буржуазная нация. Думаю, Новый год мы встретим с ключевой ставкой от Центробанка в 12-13%. Поэтому, возможно, ставки по вкладам тоже постепенно будут снижаться. Сегодня можно купить что-то из российских голубых фишек. К примеру, довольно дешевые акции, которые платят хорошие дивиденды– МТС, Сбербанк, «Транснефть». Они должны сильно подорожать исходя из тех цен, которые мы видим», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что средняя ставка по краткосрочным вкладам в топ‑20 российских банков обновила максимум с марта на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Так, на 5 августа доходность трёхмесячных вкладов достигла 13,76% годовых, по шестимесячным вкладам доходность поднялась до 13,04%, а по годовым — до 12,37%, напоминает «Радиоточка НСН».
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