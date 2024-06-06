Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР

«Минимальная ставка по программе на "Домклик" составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей», — указали в кредитной организации.

Минимальный размер первоначального взноса составит от 10,1% стоимости недвижимости. По программе льготной ипотеки можно будет приобрести готовое или строящееся жилье в ЛНР и ДНР на первичном рынке.

Как отметили в банке, в программе применяется принцип «одна льготная ипотека в одни руки»: клиент может стать заемщиком, созаемщиком либо поручителем.

Ранее Сбербанк объявил о повышении минимальной ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, до 18,2%, напоминает 360.ru.

