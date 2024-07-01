«Спрос рухнет»: Россиян ждут скидки на жилье после отмены льготной ипотеки
Спрос на ипотеку после отмены льготной программы упадет, однако к зиме он традиционно увеличится, отметил в эфире НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки, допустил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.
Программа льготной ипотеки в РФ на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля. По данным оператора ДОМ.РФ, по ней было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. Программа действовала в РФ с апреля 2020 года и позволяла приобрести жилье у застройщика на первичном рынке или получить кредит на возведение собственного дома. Ракута отметил, что на этом фоне застройщики будут поднимать спрос скидками.
«Спрос действительно рухнет. Льготная ипотека была доступна всем без ограничений, главное – это подтвержденный доход и кредитная история. Безусловно, спад будет и в банковском секторе, и у застройщиков. Касаемо цен, они снизятся, застройщики будут готовы давать дополнительные дисконты, но при одном условии… Если это какие-то большие проекты, как комплексное развитие территорий, там крупный застройщик, которому нужно ежемесячно определенное количество сделок закрывать, они будут готовы на скидки около 15-20%. Если это точечные застройщики, небольшие проекты, проекты бизнес-класса, цены снижать сильно они не будут: в пределах 10%», - сказал Ракута.
По его словам, к зиме спрос на ипотеку среди россиян традиционно возрастет, независимо от ситуации на рынке.
«Летний и осенний периоды будут непонятными с точки зрения продаж и заявок у банков. К зиме опять спрос появится, потому что там заканчивается IT-ипотека. Многие, кто работает в сфере IT, задумываются о том, что нужно успеть в последний вагон. В целом, конец года – это история, когда многие хотят закрыть вопрос с недвижимостью. У застройщиков всегда увеличивается количество продаж, независимо от ситуации на рынке», - указал собеседник НСН.
В свою очередь вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила в беседе с НСН, что спрос на семейную ипотеку останется на прежней отметке из-за ее продления.
«Мы еще не знаем, как будет действовать семейная ипотека, потому что президент Путин на питерском форуме сказал, что ее надо продлевать. Половина всех льготных ипотек далась по программе семейной ипотеки. Если ее оставят в том виде, в котором она была, спрос не упадет существенно. Если ее сократят, как и планировалось – выдавать только родителям с детьми до шести лет – тогда снизится. Если ее отменят, то спрос снизится в два раза, но вряд ли кто-то пойдет против слов президента», - сказала Радченко.
Ранее Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия государственной программы семейной ипотеки, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. В начале июня Путин поручил расширить программу семейной ипотеки на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. При этом хотя бы один из детей должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки, передает «Радиоточка НСН».
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