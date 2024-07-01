«Спрос рухнет»: Россиян ждут скидки на жилье после отмены льготной ипотеки

Застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки, допустил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.

Программа льготной ипотеки в РФ на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля. По данным оператора ДОМ.РФ, по ней было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. Программа действовала в РФ с апреля 2020 года и позволяла приобрести жилье у застройщика на первичном рынке или получить кредит на возведение собственного дома. Ракута отметил, что на этом фоне застройщики будут поднимать спрос скидками.