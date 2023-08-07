«Расплата неминуема!»: Экономист Колташов объяснил «мучения» экономики ЕС

Евросоюз является «кассиром США» и не прекратит поддерживать Украину на фоне экономических проблем, сказал в эфире НСН Василий Колташов.

Экономические проблемы Европы связаны с отказом от энергоносителей из России под давлением США, объяснил в интервью НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

По данным Bloomberg, Европа готовится к «мучительной расплате» за повышение ставок ЕЦБ. Согласно прогнозам, сокращение ВВП в 2024 году может достигнуть 5%, а лучшим сценарием для евроэкономики в следующем году будет «мягкая посадка».

Bloomberg: Экономику Евросоюза ждет «мучительная расплата»
«Мучительная расплата для экономики Евросоюза наступает в силу не добровольного, а продиктованного Соединенными Штатами отказа от главных конкурентных преимуществ экономики ЕС. Они состояли вовсе не в развитой финансовой системе, инфраструктуре, обилии высококвалифицированных специалистов или в компаниях высокотехнологичного сектора. Они были в другом: благодаря долгосрочным контрактам, ЕС получал огромные объемы энергоресурсов от России, в том числе газа. Это создавало равновесие, когда с одной стороны вы имеете европейскую дороговизну на все, а с другой вы получаете вот такую форму подпитки, особенно важную для переработки ресурсов, химической промышленности. Теперь это одна из самых слабых позиций ЕС, поэтому расплата неминуема», - сказал Колташов.

При этом он высказал мнение, что ЕС в любом случае не пойдет на снижение поддержки Украины.

Экс-глава ЦБ: России потребуется больше 50 лет, чтобы вернуть замороженные активы
«Несмотря на ухудшение экономической ситуации в ЕС, поддержка Украины не прекратится в 2023 году по причине ее недобровольности. Здесь Евросоюз просто выступает кассиром США. Вашингтон выписывает чек, ЕС его оплачивает. Здесь нет каких-то союзнических отношений или общей стратегии, просто ЕС не суверенен», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Есросоюза занимается созданием правовой базы для конфискации замороженных активов ЦБ России, составляющих более 200 млрд евро. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет.

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ФОТО: РИА Новости
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