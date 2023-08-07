Bloomberg: Экономику Евросоюза ждет «мучительная расплата»
Евро может столкнуться с крупнейшим ударом с момента своего создания из-за повышенных процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов. Об этом пишет Bloomberg Economics.
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году достигнет пика отсроченный эффект от повышения стоимости заимствований. В результате ВВП сократится на 3,8%.
Аналитики назвали сложившуюся ситуацию подготовкой к «мучительной расплате» за повышение ставок Европейского Центробанка (ЕЦБ).
«Опасность кроется в том, что устойчивость экономики все еще успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием и с треском», — считает соавтор исследования Джейми Раш.
По словам эксперта, лучший вариант на следующий год для экономики Европы — «мягкая посадка», переход к медленному, а затем к потенциально стабильному росту, долговременно с приближением к рецессии с ее избеганием. Раш подчеркнул, что правительства с высоким долговым бременем, которые сталкиваются с бюджетными ограничениями, не могут выполнить стабилизирующую роль. ЕЦБ и минфины встают в затруднительное положение, которое проверит устойчивость экономики и способность избежать рецессии.
В конце июля ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку 25 базисных пунктов, до 4,25 процента годовых, напоминает RT.
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