Производители объяснили подорожание молока и гречки
Руководители Молочного и Зернового союзов пояснили НСН, как будут расти цены на продукты из-за обязательной ветеринарной сертификации.
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Причин несколько. Во-первых, вырастут издержки на производство, а также сыграет свою роль повышение тарифов на сырье, газ, электричество и перевозки. Во-вторых, в ноябре прошлого года стала обязательной электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий".
Летом 2020 года начнет действовать цифровая маркировка молочной продукции, что еще больше увеличит нагрузку на производителей, которым придется закупать новое оборудование.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН опровергла прогноз.
«"Меркурий" не способен оказать высокого влияния на цены. И тому пример - мясная и рыбная промышленность, где была введена электронная сертификация 1 января 2019 года, и никто не заметил повышения цен. Более того, 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко. Кто-то заметил рост цен на эти продукты? Нет. Здесь [в отношении молока и молочных продуктов] будет та же история – ничего не подорожает до такой степени», - заключила собеседница НСН.
Эксперты также считают, что подорожает также шоколад и гречка. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит. Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил ситуацию с ценами на крупу.
«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы. Это поздняя культура, урожай начала поступать к Новому году. И цены выравниваются», - рассказал Злочевский.
В Аналитическом центре при правительстве уверены, что из-за серьезного роста цен на пальмовое масло на 5–7% подорожают конфеты, мороженое, печенье, чипсы.
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