Цены на гречку вернутся к норме
Глава Зернового союза в эфире НСН опроверг подорожание гречневой крупы на 50%.
Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил ситуацию с ценами на крупу.
«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы. Это поздняя культура, урожай начнёт поступать где-нибудь к новому году. И тогда цены выровняются. Но о подорожании на 50% речи не идёт. Это они загнули», - рассказал Злочевский.
Ранее сообщалось, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%. В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что рост цен остаётся в пределах инфляции, а сами торговые сети прилагают усилия, чтобы сдержать повышение ценника. Больше всего подорожанию подвергнуться мясо птицы, сахар и яйца.
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