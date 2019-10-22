Цены на гречку вернутся к норме

Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил ситуацию с ценами на крупу.