Экономист: Россия готовится отменить санкции на импортные продукты
Доктор экономических наук Игорь Липсиц в эфире НСН объяснил, как связаны плохая погода и отмена российских антисанкций на импортные продукты.
Россия в нaстоящий момент не сможет достичь полного зaмещения импортных продуктов, оно должно рaссмaтривaться в кaчестве одного из нaпрaвлений рaзвития AПК, зaявил РИA Новости глaвa Торгово-промышленной пaлaты России (ТПП) Сергей Кaтырин.
Россия пять лет нaзaд, в aвгусте 2014 годa, зaпретилa импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стрaн, которые ввели aнтироссийские сaнкции: СШA, госудaрств ЕС, Кaнaды, Aвстрaлии и Норвегии. Под зaпрет попaли мясо, колбaсы, рыбa и морепродукты, овощи, фрукты, молочнaя продукция. По мере сохрaнения сaнкций Зaпaдa, РФ тaкже продлевaлa и свои ответные меры: покa зaпрет нa постaвки действует до концa 2020 годa.
Руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью НСН сделал предположение о том, что в стране готовится мягкий вариант отмены российских антисанкций на импортные продукты.
«Дело упирается, скорее всего, в то, что у нас назревают проблемы в сельском хозяйстве. Уже есть первые прогнозы о том, что будет низкий урожай пшеницы в этом году. Поскольку у нас такое невеселое в отношении погоды лето, то могут быть проблемы и с урожаем других культур. Погода и климат - сельское хозяйство зависит от них всегда. Я думаю, готовится некая концепция по смягчению антисанкций, чтобы не нагнетать напряжение на внутреннем рынке из-за опустевших магазинов. Не исключено», - предположил эксперт.
Профессор считает, что отмена запрета на ввоз продуктов из Европы поможет России вбить клин между Евросоюзом и США.
«У нас нет ощущения, что Европа будет наращивать санкции против России вслед за США. Поэтому в отношении европейской продукции с нашей стороны может быть тоже более спокойная ситуация. Мы, что называется, можем вбить клин между США и Европой. Американцы против нас – санкции, мы против них – антисанкции для Европы. Вероятно такое развитие событий», - отметил руководитель Департамента маркетинга НИУ-ВШЭ.
Игорь Липсиц при этом не видит тенденций к расширению мер поддержки предприятий АПК.
«Нет у меня ощущения, что сельское хозяйство находится в приоритетах инвестиционной и финансовой политики правительства России. Основные инвестиции сейчас идут в национальные проекты, связанные с развитием инфраструктуры и промышленности. Но и оставить АПК вообще без поддержки нельзя. Все будет зависеть от того, какими будут санкции против нас со стороны Европы», - сделал вывод экономист
Ранее экономисты Руслан Гринберг и Михаил Хазин в эфире НСН рассказали, что вреднее новых антироссийских санкций США.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экономист: Россия готовится отменить санкции на импортные продукты
- Иран задержал в Персидском заливе танкер с контрабандой
- Метеоролог рассказал, когда в Москве потеплеет
- Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
- Президент союза страховщиков рассказал, зачем страховать жилье от ЧС