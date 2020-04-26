Раскрыта интрига про смену курса трубоукладчика «Академик Черский»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал причину постоянной смены портов назначения судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, теперь пунктом его назначения является Находка.
Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, что трубоукладчик «Академик Черский» меняет порт назначения из соображений экономической безопасности.
«Почему «Академик Черский» не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки «Северного потока-2»? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы», - пояснил эксперт.
Аналитик рынка считает, что курс «Академика Черского» принципиально не поменялся.
«Судно идет через Ла-Манш, и указать Находку вполне логично. Это укладывается в то, что «Академик Черский» делает последнее время. Судно всегда двигалось в направлении Балтийского моря. Оно идет на север, ему надо пройти до Швеции, свернуть через проливы в Балтийское море. Не удивлюсь, если через неделю он укажет порт Санкт-Петербурга или Калининграда. Мне кажется, ситуация сейчас никак не поменялась. Он («Академик Черский» - прим. НСН) не идет в Находку. И В этом смысле план «Газпрома» достроить «Северный поток-2» «Академиком Черским», единственным судном, имеющим систему динамической стабилизации, наличие которой требует Дания для работы в своей акватории, тоже не поменялся», - считает Юшков.
Эксперт напомнил, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» могло выбрать для пути к месту строительства газопровода один из двух маршрутов – через Суэцкий канал или обогнув Африку.
«Топливо сейчас дешевле, и проход вокруг Африки судну дешевле, через путь через Суэцкий канал. Еще одна причина – ему не нужно спешить. По плану «Газпрома», работы лучше начать летом, когда на Балтийском море благоприятная погодная ситуация. Тогда «Академик Черский» сможет укладывать до 2 км труб в сутки. Если будет штормить, скорость укладки снизится. «Газпром» с оператором строительства «Северного потока-2» подавали заявку датскому регулятору на строительство газопровода не только с помощью судов, оснащенных динамической системой позиционирования, но и судами без нее. У российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» есть два таких судна: «Фортуна» и Defender, который, кстати, строит российский участок газопровода и может продолжить работать, если получит разрешение от датчан.
Коротким должен быть период самого строительства, чтобы «Академик Черский» не попал под новые санкции», - пояснил собеседник НСН.
Игорь Юшков также напомнил о необходимости изменения технических возможностей судна-трубоукладчика. Известно, что «Газпром» провел соответствующий тендер, чтобы «Академик Черский» получил возможность укладывать трубы большего диаметра, чем раньше.
«Вопрос, где прошла или будет проведена модернизация – в Находке или другом порту? Логично было бы это сделать в Находке, потому что, когда судно войдет в Балтийское море, у американских регуляторов будет больше оснований, чтобы подвести «Академика Черского» под новые санкции, если он будет без переналадки», - отметил аналитик.
Напомним, по оценке заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, для достройки «Северного потока-2» судну потребуется примерно 1,5 месяца.
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