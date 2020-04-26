Раскрыта интрига про смену курса трубоукладчика «Академик Черский»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, теперь пунктом его назначения является Находка.

Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, что трубоукладчик «Академик Черский» меняет порт назначения из соображений экономической безопасности.

«Почему «Академик Черский» не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки «Северного потока-2»? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы», - пояснил эксперт.