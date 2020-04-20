Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Египет

Российское судно «Академик Черский» вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и взяло курс на египетский Порт-Саид, свидетельствуют данные порталов Myshiptracking и Vessel Finder. Сейчас трубоукладчик проходит у берегов Мароккоо, в порт назначения он должен прибыть 30 апреля.

«Академик Черский» на пути к Европе. Названы сроки завершения «Северного потока - 2»

«Академик Черский» называют единственным российским судном, способным достроить трубопровод «Северный поток-2» у берегов Германии. Трубоукладчик вышел из порта Находки на Дальнем Востоке в феврале и с тех пор несколько раз менял курс.

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ТЕГИ:Средиземное МореТрубопроводСеверный Поток-2
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