Загадочный маршрут трубоукладчика «Академик Черский» удивил моряков
Российское судно не могло заблудиться, а пытаться запутать всех относительно истинного маршрута в наше время бессмысленно, заявил в эфире НСН капитан дальнего плавания Михаил Омельченко.
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», в феврале вышедшее из порта Находки, как писали СМИ, на достройку «Северного потока-2» в Балтийском море, отклонилось от предполагаемого маршрута. Пройдя у берегов Шри-Ланки, судно направилось не к Суэцкому каналу, а вокруг побережья Африки, и в апреле пришло в порт Лас-Пальмас на Канарских островах. Неожиданно следующим пунктом назначения был указан египетский Порт-Саид: для этого «Черскому» потребовалось бы пройти через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Однако последние данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder свидетельствуют, что «сворачивать» к Гибралтару российское судно не планирует: «Академик» пошёл на север и сейчас движется вдоль берегов Португалии. Таким образом, предварительно подтверждаются версии о том, что трубоукладчик действительно направляется в стороны Балтийского моря.
Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.
«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.
Что касается дальнейших перемещений, то порт назначения (Порт-Саид) экипаж судна мог указать самостоятельно, объяснил Омельченко. Однако попытки скрыть истинный маршрут, по его словам, бессмысленны.
«Сейчас ничего не скроешь. Есть дальняя навигация и АИС — автоматическая идентификация судна, которая идёт по радио. Так что никак не скроешь, тем более что по АИСу работает много сайтов. Есть сайт MarineTraffic, и там можно посмотреть по ИМО-номеру (уникальный идентификатор судна — прим. НСН), который, в отличие от названия, у судна никогда не меняется», - рассказал капитан.
Предположения о том, что судно могло «заблудиться», собеседник НСН отверг: с системами GPS и ГЛОНАСС это просто нереально.
Судно «Академик Черский» называют единственным имеющимся у России трубоукладчиком, способным достроить оставшиеся километры трубы «Северный поток-2». Проект реализован на 93,5%. Его достройка прекратилась из-за того, что подрядчик — швейцарская компания Allseas – в декабре 2019 года отказался продолжать работы под угрозой санкций США.
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