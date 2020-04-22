Загадочный маршрут трубоукладчика «Академик Черский» удивил моряков

Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.

«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.

Что касается дальнейших перемещений, то порт назначения (Порт-Саид) экипаж судна мог указать самостоятельно, объяснил Омельченко. Однако попытки скрыть истинный маршрут, по его словам, бессмысленны.

«Сейчас ничего не скроешь. Есть дальняя навигация и АИС — автоматическая идентификация судна, которая идёт по радио. Так что никак не скроешь, тем более что по АИСу работает много сайтов. Есть сайт MarineTraffic, и там можно посмотреть по ИМО-номеру (уникальный идентификатор судна — прим. НСН), который, в отличие от названия, у судна никогда не меняется», - рассказал капитан.

Предположения о том, что судно могло «заблудиться», собеседник НСН отверг: с системами GPS и ГЛОНАСС это просто нереально.

Судно «Академик Черский» называют единственным имеющимся у России трубоукладчиком, способным достроить оставшиеся километры трубы «Северный поток-2». Проект реализован на 93,5%. Его достройка прекратилась из-за того, что подрядчик — швейцарская компания Allseas – в декабре 2019 года отказался продолжать работы под угрозой санкций США.

