«Расчетливый народ»: Остановку транзакций с Россией объяснили прагматичностью Китая

Китай пытается показать свою лояльность странам Запада, поэтому периодически позволяет себе недружественные жесты в отношениях с Россией, сказал НСН Гарегин Тосунян.

В отношениях с Россией Китай руководствуется расчетом и собственной выгодой, если ему нужно что-то получить от Запада, он легко может пойти на единичный недружественный, но не критичный жест по отношению к Москве. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

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Ранее китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом изданию «Ведомости» рассказали три бизнесмена, информацию подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты. Тосунян заявил, что такие изменения в отношениях между китайской и российской стороной нельзя назвать критичными.

«Безусловно, это существенный и значимый фактор, потому что как раз сильно увеличилась доля расчетов через Китай, в том числе в юанях, но ни в коем случае не критичный. В любом случае есть альтернативные пути. У нас постоянно сложности в таких вопросах то с Турцией, то с Китаем, то еще с кем-то. Окончательный разрыв отношений невыгоден ни одной из сторон. Это отдельные выплески, цель которых — показать лояльность недружественным России странам. Китайцы — очень прагматичный и расчетливый народ. Поскольку им выгодно с нами работать, они работают. Но если Китаю в какой-то момент выгодно показать, что он следует западным санкциям в связи с тем, что ему что-то надо с той стороны, то Пекин поступит соответствующим образом», — сказал эксперт.

Ранее Тосунян заявил, что закрытие счетов российских компаний в Турции не будет фатальным для серьезных игроков рынка, проблемы могут быть лишь у отдельного бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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