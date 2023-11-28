В Армении начали закрывать брокерские счета россиян
Армянский брокер Armbrok, работающий с россиянами, начал закрывать брокерские счета нерезидентов, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя компании.
Решение о закрытии счетов нерезидентов принято из-за ужесточения требований к иностранцам, объяснили в компании. На резидентов мера не распространяется.
Armbrok переведет активы клиентов на счета в других банках и брокерах. После «переезда» счет закроют.
Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян ранее заявил, что Ереван не рассматривает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Аналогичным образом дипломат ответил на вопрос о выводе российской военной базы из страны, передает «Радиоточка НСН».
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