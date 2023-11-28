В Армении начали закрывать брокерские счета россиян

Армянский брокер Armbrok, работающий с россиянами, начал закрывать брокерские счета нерезидентов, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя компании.

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Решение о закрытии счетов нерезидентов принято из-за ужесточения требований к иностранцам, объяснили в компании. На резидентов мера не распространяется.

Armbrok переведет активы клиентов на счета в других банках и брокерах. После «переезда» счет закроют.

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян ранее заявил, что Ереван не рассматривает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Аналогичным образом дипломат ответил на вопрос о выводе российской военной базы из страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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