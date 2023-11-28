В Армении начали закрывать брокерские счета россиян

Решение о закрытии счетов нерезидентов принято из-за ужесточения требований к иностранцам, объяснили в компании. На резидентов мера не распространяется.

Armbrok переведет активы клиентов на счета в других банках и брокерах. После «переезда» счет закроют.

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян ранее заявил, что Ереван не рассматривает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Аналогичным образом дипломат ответил на вопрос о выводе российской военной базы из страны, передает «Радиоточка НСН».

