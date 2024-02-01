«Паралича не будет»: Закрытие счетов российских компаний в Турции не сочли фатальным

«Полного паралича не будет, люди всегда имеют альтернативы. Для какого-то бизнеса это может быть фатальным, но люди предполагали это, когда открывали такой канал обслуживания… Тем более что он был недешевый, там и комиссии приличные были. Не думаю, что было много наивных бизнесменов, которые отработали единственный канал и считали, что он будет вечно безупречно работать. Для серьезных игроков не будет фатального исхода», - сказал Тосунян.

Он отметил, что счета в Турции открыты у тысяч российских физических и юридических лиц.

«В свое время сотни, тысячи не только физических, но и юридических лиц попробовали использовать этот канал для обслуживания. Не у всех была возможность через Казахстан, Армению, Грузию… Многие считали, что Турция – это наиболее оптимальный путь решения своих проблем», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее турецкая газета Economim со ссылкой на источники сообщала, что денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». По данным издания, вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января, он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля», передает «Радиоточка НСН».

