«Паралича не будет»: Закрытие счетов российских компаний в Турции не сочли фатальным
Бизнес всегда имеет альтернативные счета, он предполагал, что Турция может оказаться ненадежным партнером, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Закрытие счетов российских компаний в Турции не будет фатальным для серьезных игроков рынка, проблемы могут быть лишь у отдельного бизнеса, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью НСН.
Ранее «Ведомости» сообщили, что некоторые банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из РФ, которые хотят завести карточку. Об этом газете рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с этой страной, а также финансовые консультанты и представители деловых объединений. РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе Турции сообщило, что такие действия связаны с «беспрецедентным» давлением США. Тосунян отметил, что закрытие счетов не остановит все платежи.
«Полного паралича не будет, люди всегда имеют альтернативы. Для какого-то бизнеса это может быть фатальным, но люди предполагали это, когда открывали такой канал обслуживания… Тем более что он был недешевый, там и комиссии приличные были. Не думаю, что было много наивных бизнесменов, которые отработали единственный канал и считали, что он будет вечно безупречно работать. Для серьезных игроков не будет фатального исхода», - сказал Тосунян.
Он отметил, что счета в Турции открыты у тысяч российских физических и юридических лиц.
«В свое время сотни, тысячи не только физических, но и юридических лиц попробовали использовать этот канал для обслуживания. Не у всех была возможность через Казахстан, Армению, Грузию… Многие считали, что Турция – это наиболее оптимальный путь решения своих проблем», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее турецкая газета Economim со ссылкой на источники сообщала, что денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». По данным издания, вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января, он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля», передает «Радиоточка НСН».
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