Экономист посоветовал пока не продавать доллары
Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрея Верникова.
По его словам, к концу года американская валюта может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать доллары, если они есть, пока не стоит.
«…Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — отметил Верников.
Напомним, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.
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