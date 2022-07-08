Экономист посоветовал пока не продавать доллары

Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрея Верникова.

Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел

По его словам, к концу года американская валюта может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать доллары, если они есть, пока не стоит.

«…Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — отметил Верников.

Напомним, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.

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ФОТО: pxhere.com
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