Экономист посоветовал пока не продавать доллары

По его словам, к концу года американская валюта может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать доллары, если они есть, пока не стоит.

«…Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — отметил Верников.

Напомним, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.

