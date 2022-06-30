«Успеть до валютной интервенции»: Осенью доллар может вырасти до 70 рублей

К осени рубль может ослабнуть по отношению к доллару, прогнозирует в эфире НСН Ярослав Кабаков.

Россиянам выгодно до валютной интервенции купить доллары, но в будущем может возникнуть проблемы с их использованием, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что правительство проведет валютные интервенции для ослабления рубля. Каждые 10 рублей, на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в один триллион рублей, отметил он. Кабаков считает, что россиянам надо успеть купить доллары до этого момента.

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«Курс, конечно, достаточно сильно может трансформироваться к концу года с учетом волатильности, цен на энергоносители, снижения объема экспорта в страны G7, и рост импорта. Рубль вполне может ослабнуть до 70 рублей за доллар», - отметил он.

Аналитик полагает, что санкционный режим со стороны Запада будет усиливаться. Потому нельзя оставлять без внимания риски, связанные с использованием долларов и евро в будущем.

«У нас контакты со странами, где принимают доллар или евро, ухудшаются. Российская экономика будет быстро трансформироваться в сторону других валют. В этом отношении выглядит интересным юань, но купить его проблематично», - резюмировал Кабаков.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил "Радиоточке НСН", что стране сейчас выгодна девальвация национальной валюты, а не курс на уровне 50 рублей за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Доллар
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