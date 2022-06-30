«Успеть до валютной интервенции»: Осенью доллар может вырасти до 70 рублей

«Курс, конечно, достаточно сильно может трансформироваться к концу года с учетом волатильности, цен на энергоносители, снижения объема экспорта в страны G7, и рост импорта. Рубль вполне может ослабнуть до 70 рублей за доллар», - отметил он.

Аналитик полагает, что санкционный режим со стороны Запада будет усиливаться. Потому нельзя оставлять без внимания риски, связанные с использованием долларов и евро в будущем.

«У нас контакты со странами, где принимают доллар или евро, ухудшаются. Российская экономика будет быстро трансформироваться в сторону других валют. В этом отношении выглядит интересным юань, но купить его проблематично», - резюмировал Кабаков.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил "Радиоточке НСН", что стране сейчас выгодна девальвация национальной валюты, а не курс на уровне 50 рублей за доллар.

