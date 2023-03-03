Райффайзенбанк приостановил открытие счетов юрлицам

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам, а также валютных счетов действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка

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Отмечается, что, что данные ограничения не касаются физических лиц.

В пресс-службе отметили, что руководство банка приняло решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также «обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов» согласно требованиям российского законодательства.

Ранее «Тинькофф банк» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию, потому что банк-респондент перестал обрабатывать запросы в эту страну.

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ФОТО: РИА Новости
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