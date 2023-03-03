«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию

В кредитной организации пояснили, что это связано с тем, что «банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы» в эту страну.

Ранее «Тинькофф банк» попал в санкционный список Евросоюза. В этой связи «Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановили торги в евро, сообщает RT.

