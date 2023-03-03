«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию
3 марта 202314:03
«Тинькофф банк» объявил о приостановке валютных переводов в банки Грузии, сообщает ТАСС.
В кредитной организации пояснили, что это связано с тем, что «банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы» в эту страну.
Ранее «Тинькофф банк» попал в санкционный список Евросоюза. В этой связи «Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановили торги в евро, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru