«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию

«Тинькофф банк» объявил о приостановке валютных переводов в банки Грузии, сообщает ТАСС.

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В кредитной организации пояснили, что это связано с тем, что «банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы» в эту страну.

Ранее «Тинькофф банк» попал в санкционный список Евросоюза. В этой связи «Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановили торги в евро, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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