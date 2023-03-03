СМИ: В России планируют запустить оплату картой «Мир» на смартфонах через QR-код

Предполагается, что на устройстве пользователя будет формироваться код, продавец считает его на кассе и спишет нужную сумму, пишет RT.

«НСПК направила в банки бюллетень с требованиями к защите такого QR, которые нужно реализовать к 25 апреля», — указывает издание.

В частности, система требует, чтобы транзакции содержали не данные карты, а лишь ссылку на них. Источник пояснил, что изображение QR-кода на смартфоне может попасть на камеру, и номер карты незаконно используют для покупок.

Как отметили в НСПК, новый способ оплаты позволит владельцам смартфонов iPhone оплачивать покупки с помощью гаджета и сохранит кешбэки, недоступные клиентам при оплате через Систему быстрых платежей.

