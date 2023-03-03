СМИ: В России планируют запустить оплату картой «Мир» на смартфонах через QR-код
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует внедрить новый способ оплаты картой системы «Мир» через смартфоны с помощью QR-кода. Об этом сообщают Известия со ссылкой на технический бюллетень.
Предполагается, что на устройстве пользователя будет формироваться код, продавец считает его на кассе и спишет нужную сумму, пишет RT.
«НСПК направила в банки бюллетень с требованиями к защите такого QR, которые нужно реализовать к 25 апреля», — указывает издание.
В частности, система требует, чтобы транзакции содержали не данные карты, а лишь ссылку на них. Источник пояснил, что изображение QR-кода на смартфоне может попасть на камеру, и номер карты незаконно используют для покупок.
Как отметили в НСПК, новый способ оплаты позволит владельцам смартфонов iPhone оплачивать покупки с помощью гаджета и сохранит кешбэки, недоступные клиентам при оплате через Систему быстрых платежей.
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