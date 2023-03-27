Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах
Райффайзенбанк ограничил долларовые переводы физические лицам в другие банки с 3 апреля, говорится в пресс-релизе на сайте организации.
С понедельника эта функция будет доступна только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые были подключены не менее месяца назад.
Также повысится минимальная сумма переводов в евро - до 20 тысяч. В других валютах нижние пороги переводов остаются неизменными.
Ранее ЕЦБ потребовал от австрийского банка закрыть свой бизнес в России.
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