Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах

Райффайзенбанк ограничил долларовые переводы физические лицам в другие банки с 3 апреля, говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Банк России продлил ограничения на вывод средств из страны

С понедельника эта функция будет доступна только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые были подключены не менее месяца назад.

Также повысится минимальная сумма переводов в евро - до 20 тысяч. В других валютах нижние пороги переводов остаются неизменными.

Ранее ЕЦБ потребовал от австрийского банка закрыть свой бизнес в России.

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ФОТО: РИА Новости
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