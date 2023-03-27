Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах

С понедельника эта функция будет доступна только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые были подключены не менее месяца назад.

Также повысится минимальная сумма переводов в евро - до 20 тысяч. В других валютах нижние пороги переводов остаются неизменными.

Ранее ЕЦБ потребовал от австрийского банка закрыть свой бизнес в России.



